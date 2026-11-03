В Астрахани предпринимателя оштрафовали на 3,95 млн за контрабанду хрящей семги
Суд в Астрахани оштрафовал индивидуального предпринимателя Идриса Шарукадиева на 3,95 млн руб. за дачу взятки таможеннику (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и незаконное перемещение через границу водных биоресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). По данным Кировского райсуда, бизнесмен хотел ввезти в РФ рыбные хрящи.
Суд установил, что в апреле этого года в кафе на ул. Ахматовской в Астрахани фигурант попытался дать 100 тыс. руб. взятки сотруднику отделения пограничного контроля «Аксарайский-пассажирское» КПП «Аксарайский» ПУ ФСБ России. Господин Шарукадиев хотел таким образом обеспечить беспрепятственный пропуск 21,9 тонны хрящей семги через границу России. Стоимость биоресурсов оценена в более чем 7,5 млн руб.
Сотрудник погранслужбы предупредил осужденного об уголовной ответственности за покушение на дачу взятки, но предприниматель не отреагировал. Во время оперативного эксперимента рыбную продукцию из Казахстана, прикрытую мешками с луком, изъяли в пункте пропуска «Караузек». После этого преступные действия бизнесмена пресекли сотрудники регионального СУ СКР и ПУ ФСБ РФ.
При вынесении приговора суд учел наличие у господина Шарукадиева шести малолетних детей, занятие благотворительностью, а также признание своей вины. Осужденного отпустили из-под домашнего ареста в зале суда.