В Астрахани предпринимателя оштрафовали на 3,95 млн за контрабанду хрящей семги

Сотрудник погранслужбы предупредил осужденного об уголовной ответственности за покушение на дачу взятки, но предприниматель не отреагировал. Во время оперативного эксперимента рыбную продукцию из Казахстана, прикрытую мешками с луком, изъяли в пункте пропуска «Караузек». После этого преступные действия бизнесмена пресекли сотрудники регионального СУ СКР и ПУ ФСБ РФ.