Около 25% краснодарцев считают, что основным источником дохода на пенсии будет работа

Предпочтения различаются и в зависимости от возраста. Респонденты младше 35 лет чаще рассчитывают на накопления, жители в возрасте от 35 до 45 лет — на доходы от подработки, а опрошенные старше 45 лет преимущественно ориентируются на государственную пенсию.