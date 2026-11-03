Около 25% краснодарцев считают, что основным источником дохода на пенсии будет работа
Каждый четвертый экономически активный житель Краснодара рассчитывает, что основным источником дохода после выхода на пенсию для него станет работа или подработка. Столько же опрошенных намерены жить на государственные выплаты. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.
Личные накопления в качестве основного источника средств на пенсии указали 17% респондентов, выплаты негосударственных пенсионных фондов — 3%. На финансовую помощь детей рассчитывает лишь 1% опрошенных, еще 9% назвали другие варианты.
Женщины чаще мужчин планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию: такой ответ дали 30% участниц опроса против 20% мужчин. При этом представители сильного пола чаще рассчитывают на личные сбережения — 20% против 14% среди женщин.
Предпочтения различаются и в зависимости от возраста. Респонденты младше 35 лет чаще рассчитывают на накопления, жители в возрасте от 35 до 45 лет — на доходы от подработки, а опрошенные старше 45 лет преимущественно ориентируются на государственную пенсию.
Уровень образования также влияет на пенсионные ожидания: респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на продолжение работы и личные накопления, тогда как выпускники колледжей и техникумов в первую очередь полагаются на государственные выплаты.
Жители с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. чаще называют основным источником средств на пенсии государственную пенсию. Среди зарабатывающих от 100 тыс. до 150 тыс. руб. больше тех, кто намерен продолжить работать или подрабатывать.