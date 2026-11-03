УФСИН Оренбуржья заработал более 120 млн рублей чистой прибыли

В пресс-службе ведомства отметили, что личный состав обеспечил надежную изоляцию осужденных и подследственных, в связи с чем в колониях не происходило побегов и массовых беспорядков. Правоохранительным органам арестанты помогли раскрыть 586 преступлений. Также в рамках девяти мероприятий «Розыск» задержали 154 осужденных, уклонявшихся от наказания.