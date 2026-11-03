УФСИН Оренбуржья заработал более 120 млн рублей чистой прибыли
С начала 2026 года в управлении заключили 158 госконтрактов
В УФСИН России по Оренбургской области подвели итоги деятельности за девять месяцев 2026 года. На заседании коллегии под председательством начальника регионального управления Сергея Поршина сотрудники отметили, что производственный сектор принес свыше 120 млн руб. чистой прибыли. По итогам девяти месяцев заключено 158 государственных контрактов на сумму более 250 млн руб.
В пресс-службе ведомства отметили, что личный состав обеспечил надежную изоляцию осужденных и подследственных, в связи с чем в колониях не происходило побегов и массовых беспорядков. Правоохранительным органам арестанты помогли раскрыть 586 преступлений. Также в рамках девяти мероприятий «Розыск» задержали 154 осужденных, уклонявшихся от наказания.
Кроме того, в трех образовательных учреждениях ФСИН осужденных за аналогичный период обучали 32 рабочим профессиям, при этом сейчас учится 431 человек. Отличившимся сотрудникам вручили награды и специальные звания.