Запускаются прямые авиарейсы из Челябинска в Ташкент

Полеты запланированы дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолеты будут отправляться из Челябинска в 4:20 и прибывать в столицу Узбекистана в 7:05. Обратный рейс вылетит из Ташкента в 00:30, а приземлится на Южном Урале в 3:10. Время в пути составит около двух часов 40 минут. Стоимость билета начинается от 30,3 тыс. руб.