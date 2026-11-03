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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Волга-Урал

Работу переправы между Казанью и Верхним Услоном приостановили из-за тумана

Паромная переправа между жилым массивом Старое Аракчино в Казани и Верхним Услоном временно не работает из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба переправы.
Работу переправы между Казанью и Верхним Услоном приостановили из-за тумана

Работу переправы между Казанью и Верхним Услоном приостановили из-за тумана

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

О возобновлении движения обещали сообщить дополнительно.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в ближайшие 2 часа и в течение дня в отдельных западных районах республики ожидается сильный туман. Видимость может ухудшиться до 50 м и менее.
В МЧС напомнили судоводителям, что при видимости менее 1 км запрещено движение на маломерных судах в тумане. Исключение составляют суда, оборудованные радиолокационной аппаратурой.
Анна Кайдалова