Работу переправы между Казанью и Верхним Услоном приостановили из-за тумана
Паромная переправа между жилым массивом Старое Аракчино в Казани и Верхним Услоном временно не работает из-за сильного тумана. Об этом сообщила пресс-служба переправы.
О возобновлении движения обещали сообщить дополнительно.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, в ближайшие 2 часа и в течение дня в отдельных западных районах республики ожидается сильный туман. Видимость может ухудшиться до 50 м и менее.
В МЧС напомнили судоводителям, что при видимости менее 1 км запрещено движение на маломерных судах в тумане. Исключение составляют суда, оборудованные радиолокационной аппаратурой.