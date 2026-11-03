Преподаватель челябинского МИДиС стал членом-корреспондентом Академии художеств

Эдуард Медер работает в МИДиС с 2017 года. Помимо преподавательской деятельности, он возглавляет Магнитогорское отделение Союза художников России и региональное отделение Российского фонда культуры, руководит всероссийской триеннале «Лабиринт» и входит в экспертные советы выставки «Большой Урал». Звание члена-корреспондента РАХ присваивается за признание заслуг в области изобразительного искусства на национальном уровне.