Преподаватель челябинского МИДиС стал членом-корреспондентом Академии художеств
Профессору кафедры дизайна, рисунка и живописи Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) Эдуарду Медеру присвоено звание члена-корреспондента Российской академии художеств. Он стал единственным обладателем этого звания в Челябинской области.
Эдуард Медер работает в МИДиС с 2017 года. Помимо преподавательской деятельности, он возглавляет Магнитогорское отделение Союза художников России и региональное отделение Российского фонда культуры, руководит всероссийской триеннале «Лабиринт» и входит в экспертные советы выставки «Большой Урал». Звание члена-корреспондента РАХ присваивается за признание заслуг в области изобразительного искусства на национальном уровне.