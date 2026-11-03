В Уфе в начале ноября зафиксировали повышенную концентрацию пыли
1 ноября в Уфе характеризовалось повышенным загрязнением воздуха из-за концентрации пыли, следует из отчета Башгидрометцентра.
По данным пункта наблюдения за загрязнением атмосферы на улице Гафури, утром содержание пыли достигло предельно допустимой концентрации. Днем разрешенное значение было превышено в 2,2 раза. Вечером содержание пыли в 1,3 раза выше предельно допустимой концентрации обнаружил пункт наблюдения в районе Городского дворца культуры.
До этого повышенное загрязнение воздуха в Уфе фиксировалось 30 октября, когда содержание этилбензола сначала превысило норму в 1,5 раза, а затем — в 4,1 раза.