Жителя Сарапула осудили за призывы к насилию над депутатами во «ВКонтакте»

Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор местному жителю за комментарии во «ВКонтакте» с призывами к насилию над депутатами и сотрудниками различных учреждений. Ему инкриминировали шесть эпизодов действий, возбуждающих ненависть и вражду по признакам принадлежности к определенной социальной группе (ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.