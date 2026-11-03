Жителя Сарапула осудили за призывы к насилию над депутатами во «ВКонтакте»
Он писал комментарии в сообществах города
Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор местному жителю за комментарии во «ВКонтакте» с призывами к насилию над депутатами и сотрудниками различных учреждений. Ему инкриминировали шесть эпизодов действий, возбуждающих ненависть и вражду по признакам принадлежности к определенной социальной группе (ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Суд установил, что в 2020—2022 годах обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, писал комментарии в городских сообществах. Подсудимый осознавал, что его действия имеют «прямую направленность на нарушение основ конституционного строя».
Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.