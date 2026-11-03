Жительницу Перми осудили за мошенничество под видом предоставления юридических услуг

Как установило следствие, жительница Перми входила в состав организованной группы, которая с мая 2019 года по декабрь 2020-го совершала обман граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг. Общий ущерб составил свыше 41 млн руб. Помимо нее в группу входили еще двадцать человек, в том числе два организатора, один из которых является адвокатом адвокатской палаты города Москвы.