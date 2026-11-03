Жительницу Перми осудили за мошенничество под видом предоставления юридических услуг
Обновлено
Жительницу Перми признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, совершенном под видом оказания юридических услуг. Суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста и штрафу в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю.
Как установило следствие, жительница Перми входила в состав организованной группы, которая с мая 2019 года по декабрь 2020-го совершала обман граждан, в том числе пенсионеров, под видом оказания юридических услуг. Общий ущерб составил свыше 41 млн руб. Помимо нее в группу входили еще двадцать человек, в том числе два организатора, один из которых является адвокатом адвокатской палаты города Москвы.
В ходе расследования выполнен значительный объем следственных действий: признаны потерпевшими и допрошены в указанном статусе более 470 граждан, допрошено свыше 100 свидетелей, проведено более 500 выемок, обысков и осмотров предметов. Материалы уголовного дела составили 471 том. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю, противоправная деятельность была пресечена при силовой поддержке Росгвардии.
В отношении семерых участников организованной группы, заключивших досудебные соглашения, ранее уже были вынесены обвинительные приговоры, каждому из которых назначено наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении еще 13 участников организованной группы в настоящее время рассматривается в суде.