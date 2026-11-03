На Неделе уральского кино покажут более 40 фильмов в Екатеринбурге

Основные показы пройдут в Доме кино, однако часть событий запланирована в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Березовском. В программе представят работы разных жанров, среди которых «Цинга» Свердловской киностудии и «Тюльпаны» компаний Bazelevs и Red Pepper Film, выпускные работы Школы кино «Яма» Егора Корешкова и «Мам» Ивана Соснина. К столетию со дня рождения композитора Евгения Родыгина покажут фильм Андрея Кима «Когда поют».