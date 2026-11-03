На Неделе уральского кино покажут более 40 фильмов в Екатеринбурге
С 9 по 15 ноября в Екатеринбурге состоится юбилейная Неделя уральского кино, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В рамках мероприятия зрители увидят более 40 произведений, созданных региональными авторами. Программа включает девять художественных, 21 документальный и 10 анимационных фильмов.
Основные показы пройдут в Доме кино, однако часть событий запланирована в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле и Березовском. В программе представят работы разных жанров, среди которых «Цинга» Свердловской киностудии и «Тюльпаны» компаний Bazelevs и Red Pepper Film, выпускные работы Школы кино «Яма» Егора Корешкова и «Мам» Ивана Соснина. К столетию со дня рождения композитора Евгения Родыгина покажут фильм Андрея Кима «Когда поют».
Документальная секция охватывает темы модной индустрии Екатеринбурга («Новая столица моды» Натальи Саврас), сохранения редких видов соколов («Новые крылья» Виолетты Голеньковой) и опыта борьбы с онкологией («Точка опоры» Евгения Воловича). Отдельный блок посвящен истории кинематографа Урала, включая ретроспективу к юбилею режиссера Юрия Дуринова.
Творческая встреча с художником и режиссером-мультипликатором Оксаной Черкасовой откроет Неделю. Завершится программа 15 ноября показом подборки уральской анимации, где состоится премьера мультфильма Алексея Рыжкова «Кто съел книжку?», действие которого происходит в библиотеке, прототипом которой стала библиотека имени В. Г. Белинского.
Вход на мероприятия свободный, для посещения необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.
Неделю уральского кино проводит Свердловская организация Союза кинематографистов России при поддержке министерства культуры Свердловской области и Свердловского областного фильмофонда.