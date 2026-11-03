Константин Струков опроверг информацию о попытке покинуть Россию
Бывший президент ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константин Струков опроверг сведения о его задержании в Черногории при попытке покинуть Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого бизнесмена.
Данные о задержании господина Струкова в аэропорту Тивата при попытке вылететь в Белград появились в черногорском издании Vijesti. По информации источников газеты, предпринимателя остановили и опросили сотрудники пограничной полиции, после этого он покинул Чергогорию.
«Я дома, никуда не уезжал, меня не задерживали, никаких ограничений не накладывали»,— объяснил Константин Струков в разговоре с РБК.