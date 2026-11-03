В Краснодаре 3 ноября без света останутся около 80 улиц
Сегодня, 3 ноября, в Краснодаре временно ограничат подачу электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 16:00 света не будет на улицах Бригадной, Васюринской, Звероводов, Курганной, Пуховой и Тополиной, а также в Курганном переулке.
С 08:00 до 17:00 ограничения затронут улицы Артиллерийскую, Бабушкина, Братьев Игнатовых, Власова, Гагарина, Джубгинскую, Изумрудную, Котовского, Красных Партизан, Лаврова Леонида, Рылеева, Севастопольскую, Северную, Тургенева, 2-ю Полевую, Бородинскую и Горячеключевскую, а также Звездный и Новомарьинский проезды и 1-й Севастопольский проезд.
С 09:00 до 15:00 без электричества останутся улицы Бершанской, Гагарина, Головатого, Калинина, Калининградская, Кирова, Котовского, Мачуги, Почтовая, Светлая, Трамвайная, 21 Партсъезда, Памирская, Шпака, Коллективная, 40 лет Победы, Армавирская, Ростовская, Тенистая, 1 Мая, Лесная и Майская, Кировский и Почтовый переулки, 21 Партсъезда проезд, поселок Знаменский и С/З Краснодарский (4 отделение).
С 09:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Герцена, Атарбекова и Яна Полуяна. С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Бирюзовой, Гончарной, Лузана, Новороссийской, Полесской, Шевченко, Яхонтовой, Промышленной, Путевой и Седина, а также на Агрономических проездах (1-м, 2-м и основном) и Крестьянском переулке.
С 13:00 до 16:00 ограничения затронут улицу Атарбекова. С 13:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Тепличная и Российская.
Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.