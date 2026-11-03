В Краснодаре 3 ноября без света останутся около 80 улиц

С 09:00 до 16:00 ограничения затронут улицы Герцена, Атарбекова и Яна Полуяна. С 09:00 до 17:00 света не будет на улицах Бирюзовой, Гончарной, Лузана, Новороссийской, Полесской, Шевченко, Яхонтовой, Промышленной, Путевой и Седина, а также на Агрономических проездах (1-м, 2-м и основном) и Крестьянском переулке.