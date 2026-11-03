Челябинская картинная галерея открылась после четырехлетней реставрации

Челябинская картинная галерея, входящая в состав Государственного музея изобразительных искусств, возобновила работу после четырехлетней реставрации. Здание отремонтировано полностью — от фундамента до кровли, а главный вход перенесен с улицы Труда на набережную реки Миасс. Перед галереей обустроен внутренний двор, предназначенный для проведения культурных мероприятий.