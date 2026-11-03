Челябинская картинная галерея открылась после четырехлетней реставрации
Здание отремонтировано полностью
Челябинская картинная галерея, входящая в состав Государственного музея изобразительных искусств, возобновила работу после четырехлетней реставрации. Здание отремонтировано полностью — от фундамента до кровли, а главный вход перенесен с улицы Труда на набережную реки Миасс. Перед галереей обустроен внутренний двор, предназначенный для проведения культурных мероприятий.
Экспозиция распределена по пяти залам. На первом этаже представлены древнерусское и отечественное искусство XVIII–XX веков, скульптура и коллекция русского фарфора. Второй этаж отведен под западноевропейскую живопись XVII–XIX веков.
Реставрация галереи приурочена к году культурной столицы.