«Победа» отменила рейс из Москвы в Пермь

Авиакомпания «Победа» отменила рейс из Внуково в Большое Савино, вылет которого был запланирован на 3 часа 25 минут московского времени. Также отменен рейс из Перми в столицу, который должен был вылететь в 5 часов 50 минут по местному времени. Вылет еще одного борта в Шереметьево перенесен с 6 на 11 часов.