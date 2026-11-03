«Победа» отменила рейс из Москвы в Пермь
Авиакомпания «Победа» отменила рейс из Внуково в Большое Савино, вылет которого был запланирован на 3 часа 25 минут московского времени. Также отменен рейс из Перми в столицу, который должен был вылететь в 5 часов 50 минут по местному времени. Вылет еще одного борта в Шереметьево перенесен с 6 на 11 часов.
В телеграм-канале перевозчика сообщается, что расписание скорректировано из-за продолжительных временных ограничений на использование воздушного пространства.
Также был задержан вылет самолета авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Пермь, который, согласно расписанию, должен был приземлиться в Большом Савино в 6 часов 55 минут.
В ночь со 2 на 3 ноября в московских аэропортах вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атак беспилотников.