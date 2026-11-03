Хоккеисты «Лады» на выезде победили «Локомотив» в матче КХЛ

На 56-й минуте Андрей Алтыбармакян забил единственный гол. Нападающий «Лады» стал лучшим бомбардиром команды в КХЛ. На его счету 39 заброшенных шайб. Вратарь тольяттинской команды Андрей Мишуров впервые в составе коллектива из Самарской области сохранил ворота в неприкосновенности.