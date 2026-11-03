Хоккеисты «Лады» на выезде победили «Локомотив» в матче КХЛ
В понедельник, 2 ноября, в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал тольяттинскую «Ладу». Гости одержали победу со счетом 1:0.
На 56-й минуте Андрей Алтыбармакян забил единственный гол. Нападающий «Лады» стал лучшим бомбардиром команды в КХЛ. На его счету 39 заброшенных шайб. Вратарь тольяттинской команды Андрей Мишуров впервые в составе коллектива из Самарской области сохранил ворота в неприкосновенности.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками. «Лада» находится на последней (11-й) строчке, набрав 13 баллов.