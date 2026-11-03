В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности
В Ярославле перекрыли движение транспорта в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом 3 ноября в 3:38 сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
За 20 минут до этого, в 3:18, глава региона объявил беспилотную опасность. По его словам, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Учреждения региона работают в штатном режиме. По сообщению Росавиации, аэропорт Ярославля закрыт с 3:12.
Губернатор призвал автомобилистов воздержаться от поездок в районе перекрытого участка либо выбирать другие маршруты. Жителям рекомендовали покинуть открытые пространства, укрыться в ближайших зданиях и держаться подальше от окон до отбоя сигнала «Беспилотная опасность».