Квартиры для детей-сирот купят в Волжском за почти 98 млн рублей
Детям-сиротам в Волжском купят жилье за 97,6 млн руб. Соответствующие пять аукционов объявил комитет строительства Волгоградской области.
Всего планируется приобрести в собственность региона 22 однокомнатные квартиры площадью от 28 до 36 кв. м. Цена за «квадрат» не должна превышать 123,29 тыс. руб.
Застройщики до 11 декабря этого года должны передать площади заказчику. Заявки на участие в закупках принимаются до 9 и 10 ноября.
С начала года в Волжском объявили 36 тендеров на приобретение благоустроенных квартир для детей сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. Из них не состоялось восемь аукционов из-за отсутствия заявок. Общая сумма заключенных в этом году контрактов превысила 211,44 млн руб.