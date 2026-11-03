Квартиры для детей-сирот купят в Волжском за почти 98 млн рублей

С начала года в Волжском объявили 36 тендеров на приобретение благоустроенных квартир для детей сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. Из них не состоялось восемь аукционов из-за отсутствия заявок. Общая сумма заключенных в этом году контрактов превысила 211,44 млн руб.