На ремонт восьми дорог в Астрахани выделено почти 232 млн рублей
Ранее в предварительный перечень вошли 14
В Астрахани на ремонт дорог направят максимум 231,6 млн руб. Соответствующие четыре тендера 2 ноября объявило управление дорожного хозяйства и транспорта мэрии.
В конце октября глава города Игорь Редькин сообщал о планах администрации отремонтировать более 30 км дорог в 2027 году. В предварительный перечень вошли 14 улиц.
Согласно ЕИС «Закупки», на работы по самой длинной магистрали Астрахани — ул. Николая Островского — выделено почти 27,5 млн руб. Господин Редькин упоминал, что из-за серьезной транспортной нагрузки эту дорогу требуется обновить.
Более 112,8 млн руб. выделено на ремонт улиц Дантона, Эспланадной и Академика Королева. Еще 57,7 млн руб. направят на дороги на улицах Юрия Селенского, Августовской и Бабушкина (от ул. Дарвина до ул. Победы). На ремонт покрытия на ул. Марии Максаковой объявлен аукцион на 33,6 млн руб.
Подрядчикам нужно приступить к работам с момента подписания контракта. Сдать перечисленные объекты требуется к 1 сентября 2027 года. Заявки на участие в закупках принимаются до 18 ноября.
Игорь Редькин сообщал, что в перечень требующих ремонта дорог также включены улицы Яблочкова и Балашовская, Набережная 1 Мая, Красная набережная, а также Аэропортовский мост. Аукционы по ним пока не объявлены.