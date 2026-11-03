На ремонт восьми дорог в Астрахани выделено почти 232 млн рублей

Более 112,8 млн руб. выделено на ремонт улиц Дантона, Эспланадной и Академика Королева. Еще 57,7 млн руб. направят на дороги на улицах Юрия Селенского, Августовской и Бабушкина (от ул. Дарвина до ул. Победы). На ремонт покрытия на ул. Марии Максаковой объявлен аукцион на 33,6 млн руб.