Для детей из Пензенской области подготовят новогодние подарки на 7 млн рублей

Один набор включает 42 вида сладостей, среди которых молочный шоколад, шоколадные батончики, печенье, вафельные и помадные конфеты, козинак, халва, желейные и жевательные конфеты. Каждого вида кондитерских изделий должно быть от одной до трех штук, а общий вес подарка — не менее 1 кг. Подарок будет упакован в металлизированный пакет с новогодней тематикой.