Для детей из Пензенской области подготовят новогодние подарки на 7 млн рублей
Это касается тех, кто находится в трудной жизненной ситуации
Минсоцтруд Пензенской области закупит новогодние подарки для 12,6 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Начальная цена контракта составляет более 6,9 млн руб.
Один набор включает 42 вида сладостей, среди которых молочный шоколад, шоколадные батончики, печенье, вафельные и помадные конфеты, козинак, халва, желейные и жевательные конфеты. Каждого вида кондитерских изделий должно быть от одной до трех штук, а общий вес подарка — не менее 1 кг. Подарок будет упакован в металлизированный пакет с новогодней тематикой.
Доставить заказ ведомству нужно в течение семи дней с момента утверждения образца. Заявки на участие в закупке принимают до 10 ноября.