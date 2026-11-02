В Волгоградской области до конца марта запретят подводную охоту

Подводная охота в регионе для рыболовов-любителей будет под запретом до 31 марта. В указанный период также нельзя будет ловить рыбу на зимовальных ямах. Всего в области их 28, они находятся на реках Хопер, Дон, Кардаил и Цимлянском водохранилище.