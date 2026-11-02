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Выпуск газеты №203/П

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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Волгоградской области до конца марта запретят подводную охоту

И рыбалку на зимовальных ямах
С 15 ноября в Волгоградской области начнут действовать ограничения на вылов водных биоресурсов. Об этом напомнил Цимлянский отдел рыбоохраны.

Марина Окорокова

Подводная охота в регионе для рыболовов-любителей будет под запретом до 31 марта. В указанный период также нельзя будет ловить рыбу на зимовальных ямах. Всего в области их 28, они находятся на реках Хопер, Дон, Кардаил и Цимлянском водохранилище.
Ограничения нужны в первую очередь для борьбы с браконьерами. Зимой рыба малоподвижна и собирается в глубоких местах водоемов, где становится легкой добычей для подводных охотников.
Нина Шевченко