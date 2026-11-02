В Адыгее назначены председатель районного суда и новый судья

Судьёй Шовгеновского районного суда назначена Оксана Делок. Кандидатура прошла отбор в марте 2026 года: на вакантную должность претендовали четверо, рекомендацию квалификационной коллегии судей Адыгеи получила только Делок, после чего материалы были направлены в кадровую комиссию при администрации президента. До назначения она работала помощником судьи Верховного суда Адыгеи.