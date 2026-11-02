В Адыгее назначены председатель районного суда и новый судья
Указом президента от 2 ноября 2026 года № 795 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» определены две кадровые позиции в судебной системе Адыгеи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Председателем Теучежского районного суда вновь назначен Асланбеч Трахов — он руководит судом с февраля 2020 года, когда был назначен указом № 142, таким образом, документ оформляет его очередное продление полномочий. Суд, расположенный в Адыгейске, состоит из пяти судей; Трахов также входит в Совет судей республики.
Судьёй Шовгеновского районного суда назначена Оксана Делок. Кандидатура прошла отбор в марте 2026 года: на вакантную должность претендовали четверо, рекомендацию квалификационной коллегии судей Адыгеи получила только Делок, после чего материалы были направлены в кадровую комиссию при администрации президента. До назначения она работала помощником судьи Верховного суда Адыгеи.