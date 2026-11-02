В России вдвое расширили перечень оснований для выдворения мигрантов

В некоторых статьях КоАП РФ добавились новые составы правонарушений — только для иностранцев. В частности, было предложено высылать из страны мигрантов за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1), а также публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб и распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов (ст. 13.15). В поправках подчеркивалось, что штрафовать иностранцев по всем этим статьям все-таки будут, но безальтернативное выдворение нарушителя из РФ будет выступать к этому обязательным дополнением.