В России вдвое расширили перечень оснований для выдворения мигрантов
Вступают в силу изменения в законодательство, ужесточающие наказания для иностранцев и позволяющие безальтернативно выдворять их из страны по 44 основаниям. Список таких административных нарушений увеличивается с 3 ноября вдвое: в него вошли мелкое хулиганство при неповиновении полиции, злоупотребление свободой массовой информации, принуждение к забастовкам и участие в несанкционированных митингах. В Совете безопасности РФ сообщили о сокращении в этом году почти на 40% числа преступлений, совершаемых иностранцами.
В некоторых статьях КоАП РФ добавились новые составы правонарушений — только для иностранцев. В частности, было предложено высылать из страны мигрантов за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1), а также публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб и распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов (ст. 13.15). В поправках подчеркивалось, что штрафовать иностранцев по всем этим статьям все-таки будут, но безальтернативное выдворение нарушителя из РФ будет выступать к этому обязательным дополнением.
Также повышены санкции по 14 статьям административного кодекса. К примеру, нарушение иностранцами правил въезда в РФ, незаконное привлечение к работе или незаконная трудовая деятельность самого мигранта должны будут наказываться штрафом в 4–7 тыс. руб. (вместо действовавших 2–5 тыс.).