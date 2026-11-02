Тринадцатый тур
«Крылья Советов»—«Зенит» 0:3
Соболев, 26 (пен.), 67; Карпукас, 73. Незабитый пенальти: Соболев, 21.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 10 0 3 30:13 30
2. «Динамо» (М) 9 1 3 21:12 28
3. ЦСКА 7 5 1 21:12 26
4. «Спартак» 8 2 3 25:10 26
5. «Краснодар» 6 5 2 21:16 23
6. «Ростов» 5 3 5 16:17 18
7. «Балтика» 4 5 4 17:14 17
8. «Оренбург» 3 8 2 14:12 17
9. «Крылья Советов» 3 6 4 17:20 15
10. «Рубин» 3 6 4 13:18 15
11. «Динамо» (Мх) 4 1 8 16:26 13
12. «Родина» 3 3 7 15:28 12
13. «Акрон» 2 6 5 16:23 12
14. «Локомотив» 2 5 6 16:20 11
15. «Ахмат» 2 5 6 15:19 11
16. «Факел» 1 3 9 8:21 6