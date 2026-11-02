В Севастополе ввели режим временных ограничений электроснабжения
В Севастополе по команде Черноморского регионального диспетчерского управления действует режим временного ограничения электроснабжения. Необходимость меры в правительстве города и «Севастопольэнерго» объясняют перегрузкой энергосистем за пределами региона и задачей предотвращения технологических нарушений в сетях.
Потребители распределены на четыре очереди. График используется «2 через 6»: каждые два часа электроснабжение подаётся одной из очередей, три оставшиеся обесточены. В течение дня график выполнялся по установленной схеме: с 8:28 до 10:00 — вторая очередь, до 12:00 — третья, до 14:00 — четвёртая, до 16:00 — первая, до 18:00 — вторая, до 20:00 — третья. Вечером предусмотрена подача с 20:00 до 22:00 для четвёртой очереди и с 22:00 до 24:00 — для первой. Перечни адресов размещены на сайте «Севастопольэнерго»; в компании указывают, что ограничение может затрагивать часть потребителей очереди, а не всех.
Ограничения действуют на всей территории Крыма и сохраняются вторую неделю. 2 ноября до 17:00 частично обесточены Симферопольский, Красногвардейский и Бахчисарайский районы, где ведутся восстановительные работы. По данным «Российской газеты», режим введён после повреждения энергообъектов за пределами Крыма в ночь на 24 октября; ремонтные работы продолжаются.