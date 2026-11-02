В Севастополе ввели режим временных ограничений электроснабжения

Потребители распределены на четыре очереди. График используется «2 через 6»: каждые два часа электроснабжение подаётся одной из очередей, три оставшиеся обесточены. В течение дня график выполнялся по установленной схеме: с 8:28 до 10:00 — вторая очередь, до 12:00 — третья, до 14:00 — четвёртая, до 16:00 — первая, до 18:00 — вторая, до 20:00 — третья. Вечером предусмотрена подача с 20:00 до 22:00 для четвёртой очереди и с 22:00 до 24:00 — для первой. Перечни адресов размещены на сайте «Севастопольэнерго»; в компании указывают, что ограничение может затрагивать часть потребителей очереди, а не всех.