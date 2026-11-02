В Северной Осетии частично восстановили электроснабжение после отключения
В Северной Осетии восстановили подачу газа на котельную четвертого микрорайона, отключенную ранее. Объект работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства ЖКХ.
При этом в Северо-Западном районе Владикавказа продолжается восстановление электроснабжения. Сейчас без электричества остаются четыре трансформаторные подстанции.
По оценке начальника отдела министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики Аслана Хугаева, на полное восстановление подачи электроэнергии потребуется около трех часов. На данный момент энергоснабжение восстановлено частично.
В связи с перебоями в подаче газа и электроэнергии при республиканском министерстве ЖКХ организован оперативный штаб. В его состав вошли представители ресурсоснабжающих организаций, администраций местного самоуправления районов и МЧС. Штаб, как отмечается, продолжит работу до полного устранения всех инцидентов.