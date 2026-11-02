В Северной Осетии частично восстановили электроснабжение после отключения

В связи с перебоями в подаче газа и электроэнергии при республиканском министерстве ЖКХ организован оперативный штаб. В его состав вошли представители ресурсоснабжающих организаций, администраций местного самоуправления районов и МЧС. Штаб, как отмечается, продолжит работу до полного устранения всех инцидентов.