Прокуратура выявила нарушения на паромных переправах Астраханской области

Основной проблемой стало отсутствие у операторов действующих сертификатов, выданных Нижне-Волжским филиалом ФАУ «Российское классификационное общество», а также необходимых договоров на использование водных ресурсов. По данным фактам прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 7.6 КоАП РФ.