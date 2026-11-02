Прокуратура выявила нарушения на паромных переправах Астраханской области
Транспортная прокуратура проверила соблюдение законодательства при эксплуатации паромных переправ в Астраханской области и Республике Калмыкия. Как сообщили в надзорном ведомстве, инспекторы выявили существенные нарушения в деятельности семи компаний, управляющих такими объектами.
Основной проблемой стало отсутствие у операторов действующих сертификатов, выданных Нижне-Волжским филиалом ФАУ «Российское классификационное общество», а также необходимых договоров на использование водных ресурсов. По данным фактам прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 и ст. 7.6 КоАП РФ.
Руководителям соответствующих юридических структур направлены официальные представления с требованием устранить выявленные дефекты.