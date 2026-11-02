В Орске будут судить подростка за покушение на сбыт наркотиков

В ходе следствия выяснилось, что подросток в сентябре 2026 года переписывался в интернете с иными лицами, с которыми вступил в сговор для распространения наркотиков в Орске. После этого 17-летний обвиняемый искал «закладки», из которых забирал партию свертков с веществами.