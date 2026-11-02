В 38 муниципалитетах Саратовской области завершилось благоустройство
В этом году на работы выделили 5,5 млрд рублей
В Саратовской области завершается первый этап благоустройства общественных территорий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в региональном минстрое, на текущий момент работы завершены в 38 муниципалитетах. Всего же в 2026 году в регионе планируется обновить 124 объекта на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Одним из показательных примеров использования средств стала территория у ЗАГСа на улице Красной в Ртищево. Подрядчики установили там арт-объект в виде сердца и влюбленной пары, фактически превратив общественное пространство в фотозону для молодоженов.
Как следует из материалов регионального ведомства, ключевым драйвером обновления городской среды выступают федеральные трансферты. В частности, по грантам Минстроя РФ на благоустройство исторических поселений общая сумма финансирования составила 380 млн руб., при этом 87% средств поступило из федерального центра. По состоянию на начало ноября, как подчеркивают в минстрое, 90% из 124 запланированных на год объектов уже готовы к сдаче. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который является основным инструментом нацпроекта «Инфраструктура для жизни».