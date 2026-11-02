В 38 муниципалитетах Саратовской области завершилось благоустройство

Как следует из материалов регионального ведомства, ключевым драйвером обновления городской среды выступают федеральные трансферты. В частности, по грантам Минстроя РФ на благоустройство исторических поселений общая сумма финансирования составила 380 млн руб., при этом 87% средств поступило из федерального центра. По состоянию на начало ноября, как подчеркивают в минстрое, 90% из 124 запланированных на год объектов уже готовы к сдаче. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который является основным инструментом нацпроекта «Инфраструктура для жизни».