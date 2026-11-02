В министерстве образования Астраханской области сменился руководитель

Татьяна Шефер начала трудовой путь в 1993 году воспитателем детского сада № 4 Астрахани, затем с 1996 по 2008 год работала учителем начальных классов в школе № 57, после чего возглавляла эту школу с 2008 по 2016 год, а после —отдел образования Ленинского района Астрахани (с 2016 по 2018 год). С 2018-го госпожа Шефер перешла в министерство образования и науки Астраханской области на должность начальника управления общего и дополнительного образования, а затем — на пост замминистра.