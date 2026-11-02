В министерстве образования Астраханской области сменился руководитель
Мария Шалак переходит на новую работу
Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак покинула свой пост. С завтрашнего дня должность займет ее заместитель — начальник управления экономической политики Татьяна Шефер, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«С 3 ноября 2026 года исполнение обязанностей министра образования и науки Астраханской области возложено на Татьяну Шефер, заместителя министра образования и науки Астраханской области — начальника управления экономической политики», — заявили в кабмине. Уточняется, что госпожа Шалак уволилась по собственному желанию и переходит на новую работу.
Мария Шалак работала в детском саду и преподавала в школе № 9 Астрахани, затем возглавляла детский сад № 18 «Настенька», школу № 1 и отдел образования Камызякского района, а также работала в управлении образования Волгоградской области. В июле 2023 года госпожа Шалак была назначена исполняющей обязанности первого заместителя министра, а 5 сентября 2023 года официально возглавила министерство образования и науки Астраханской области.
Татьяна Шефер начала трудовой путь в 1993 году воспитателем детского сада № 4 Астрахани, затем с 1996 по 2008 год работала учителем начальных классов в школе № 57, после чего возглавляла эту школу с 2008 по 2016 год, а после —отдел образования Ленинского района Астрахани (с 2016 по 2018 год). С 2018-го госпожа Шефер перешла в министерство образования и науки Астраханской области на должность начальника управления общего и дополнительного образования, а затем — на пост замминистра.