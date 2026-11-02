Суд взыскал с осужденных за взрыв на Крымском мосту более 10 млн рублей ущерба

По оценке следствия и прокуратуры, регион понес «непредвиденные расходы» на неотложные аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах — эти затраты бюджетов государственного и муниципального уровней и составили предмет иска. Механизм взыскания ущерба с виновных в террористическом акте направлен на компенсацию бюджетных потерь от преступных действий.