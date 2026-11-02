Суд взыскал с осужденных за взрыв на Крымском мосту более 10 млн рублей ущерба
Армавирский городской суд удовлетворил иск о взыскании имущественного вреда, причиненного Республике Крым в результате террористического акта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. С восьми осужденных в доход бюджета региона солидарно взыскано 10,4 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В октябре 2022 года на транспортном переходе через Керченский пролив (Крымский мост) был совершен террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено в ноябре 2025 года Роману Соломко, Артуру Терчаняну, Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе и Дмитрию Тяжелых.
По оценке следствия и прокуратуры, регион понес «непредвиденные расходы» на неотложные аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах — эти затраты бюджетов государственного и муниципального уровней и составили предмет иска. Механизм взыскания ущерба с виновных в террористическом акте направлен на компенсацию бюджетных потерь от преступных действий.
Компенсация взыскана солидарно.