Кассация рассмотрит иск о возврате гранта на 49 млн рублей на Кубани

Суд первой инстанции установил, что средства были израсходованы полностью в соответствии с планом расходов на приобретение и монтаж оборудования для хранения, подработки, переработки и охлаждения молока, а также на автомобиль «ГАЗон NEXT» и грузовой рефрижератор. Часть оборудования, заказанного за счет гранта, не была поставлена контрагентами. Взамен кооператив приобрел за собственные средства идентичное или аналогичное оборудование, которое используется в технологическом процессе приемки, хранения, переработки, охлаждения молока и производства сыров. Оборудование фактически поставлено кооперативу и находится в его владении.