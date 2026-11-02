Кассация рассмотрит иск о возврате гранта на 49 млн рублей на Кубани
Кассационный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края с сельскохозяйственным потребительским снабженческо-сбытовым перерабатывающим кооперативом «Кубанские продукты» о взыскании гранта в размере 49 млн руб. Министерство также требует проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 1 млн руб.
Основанием иска стало то, что кооператив, по мнению министерства, не вел деятельность в соответствии с бизнес-планом и не достиг расчетных показателей производства и реализации с 2020 года: твердых сыров — 99 т в год, сыров с голубой плесенью — 49,5 т в год, сыворотки — 928,8 т в год.
Суд первой инстанции установил, что средства были израсходованы полностью в соответствии с планом расходов на приобретение и монтаж оборудования для хранения, подработки, переработки и охлаждения молока, а также на автомобиль «ГАЗон NEXT» и грузовой рефрижератор. Часть оборудования, заказанного за счет гранта, не была поставлена контрагентами. Взамен кооператив приобрел за собственные средства идентичное или аналогичное оборудование, которое используется в технологическом процессе приемки, хранения, переработки, охлаждения молока и производства сыров. Оборудование фактически поставлено кооперативу и находится в его владении.
В итоге Арбитражный суд Краснодарского края решил, что конечные цели предоставления субсидии достигнуты: кооператив приобрел весь комплекс необходимого оборудования, оно принято в эксплуатацию и используется по назначению. Недобросовестность в действиях кооператива не установлена, и в иске было отказано.
Апелляционная инстанция оставила это решение в силе. При повторном рассмотрении АС постановил взыскать с кооператива проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 17,2 млн руб. В остальной части в иске отказать.