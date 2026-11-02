Бывшего профессора КФУ приговорили к 3,5 годам условно за взятки и подлог

Кроме того, ему назначили штраф в размере 600 тыс. руб. и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Суд признал его виновным по четырем эпизодам получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и восьми эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).