Бывшего профессора КФУ приговорили к 3,5 годам условно за взятки и подлог
Он получал от иностранных студентов деньги за содействие при поступлении
Суд признал бывшего профессора Набережночелнинского института КФУ Анатолия Макарова виновным в получении взяток и служебном подлоге. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщила пресс-служба суда.
Кроме того, ему назначили штраф в размере 600 тыс. руб. и запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Суд признал его виновным по четырем эпизодам получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и восьми эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).
Ранее сообщалось, что профессор получал от иностранных студентов деньги за содействие при поступлении в институт и сдаче экзаменов. Общая сумма взяток превысила 195 тыс. руб.