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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Альметьевске при возгорании паров автоцистерны погиб рабочий

В Альметьевске при возгорании газовых паров автоцистерны «КамАЗ» погиб сотрудник ООО «Абсолют». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, происшествие произошло во время проверки воспламеняющейся жидкости в вакуумной автоцистерне. Рабочий поджег находившуюся там жидкость, после чего произошло возгорание газовых паров. Мужчина погиб.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.
Анна Кайдалова