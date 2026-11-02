В Альметьевске при возгорании паров автоцистерны погиб рабочий
В Альметьевске при возгорании газовых паров автоцистерны «КамАЗ» погиб сотрудник ООО «Абсолют». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительным данным, происшествие произошло во время проверки воспламеняющейся жидкости в вакуумной автоцистерне. Рабочий поджег находившуюся там жидкость, после чего произошло возгорание газовых паров. Мужчина погиб.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.