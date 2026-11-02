Анапа с начала года приняла около 3,2 млн туристов

По данным главы курорта, в настоящее время на курорте продолжает функционировать 141 объект размещения общей вместимостью более 28 тыс. мест. Среди них — 15 детских санаториев и здравниц, что подтверждает статус Анапы как одного из ведущих центров семейного и детского отдыха на черноморском побережье России.