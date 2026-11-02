Анапа с начала года приняла около 3,2 млн туристов
Анапа с начала года приняла около 3,2 млн туристов, из них почти 98 тыс. детей отдохнули в детских здравницах. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
«На начало ноября Анапу посетили около 3,2 млн человек. Почти 98 тыс. детей отдохнули в детских здравницах»,— написала она в своих социальных сетях.
По данным главы курорта, в настоящее время на курорте продолжает функционировать 141 объект размещения общей вместимостью более 28 тыс. мест. Среди них — 15 детских санаториев и здравниц, что подтверждает статус Анапы как одного из ведущих центров семейного и детского отдыха на черноморском побережье России.
Несмотря на завершение высокого курортного сезона, Анапа продолжает принимать отдыхающих. Сейчас на курорте единовременно находятся свыше 15 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей. Средняя загрузка работающих объектов размещения составляет 40%, что свидетельствует об устойчивом спросе на отдых в межсезонье.
В мэрии отметили, что осенне-зимний период считается наиболее подходящим временем для оздоровительного туризма. Это сезон отдыха в санаториях, которых в Анапе насчитывается порядка 25. Многие из них располагают собственной лечебно-диагностической базой, предлагают программы санаторно-курортного лечения, реабилитации и профилактики заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата.
Как подчеркнула Светлана Маслова, даже обычные прогулки вдоль моря оказывают комплексное положительное воздействие на организм. Морской воздух, насыщенный отрицательными ионами и солями, в сочетании с мягким климатом и песчаными пляжами создает благоприятные условия для восстановления сил и укрепления иммунитета в холодное время года.
По словам представителей туристической отрасли, межсезонье привлекает в Анапу в первую очередь тех, кто предпочитает спокойный отдых без летней жары и многолюдных пляжей.
Администрация курорта напоминает, что для отдыхающих в межсезонье доступны не только санаторные программы, но и экскурсионные маршруты — природные достопримечательности окрестностей Анапы, винодельческие хозяйства, историко-археологические объекты, включая раскопки античной Горгиппии. Кроме того, продолжается работа объектов общественного питания, культурно-досуговых учреждений и спортивной инфраструктуры.
В мэрии подчеркнули, что подготовка к следующему высокому сезону ведется уже сейчас: проводятся работы по благоустройству, обновляется номерной фонд в объектах размещения, реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры.