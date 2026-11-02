Татарстан вошел в число лидеров по условиям для занятий спортом
Татарстан оказался среди регионов — лидеров по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий физкультурой и спортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Помимо Татарстана, в число регионов с высокой оценкой спортивной инфраструктуры вошли Москва, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Пермский края, Тюменская и Белгородская области, ХМАО, Чувашия, Марий Эл и другие регионы.
Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в России, к 2030 году регулярно заниматься спортом должны 70% жителей страны.