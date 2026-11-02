Нижегородская область станет пилотным регионом по экосистеме для ветеранов СВО
Нижегородская область и Мордовия станут пилотными регионами по созданию экосистемы для ветеранов СВО и их семей: от диспансеризации до трудоустройства. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на референта управления президента РФ по общественным проектам Владислава Бочкова.
Для перехода участников СВО от военной службы к мирной жизни необходимо подготовить инфраструктуру, связанную с медициной, реабилитацией и трудоустройством ветеранов, отметил Владислав Бочков. «Пилоты нам покажут наиболее проблемные точки и пути их решения», — добавил он.
Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев добавил, что власти работают над открытием подразделений фонда «Защитники Отечества» в каждом муниципалитете. «Это позволит объединить в одном месте всех важных для ветеранов СВО и их близких специалистов», — сказал чиновник.