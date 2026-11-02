Нижегородская область станет пилотным регионом по экосистеме для ветеранов СВО

Нижегородская область и Мордовия станут пилотными регионами по созданию экосистемы для ветеранов СВО и их семей: от диспансеризации до трудоустройства. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на референта управления президента РФ по общественным проектам Владислава Бочкова.