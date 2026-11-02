Проезд на нерегулируемых маршрутах Сарапула подорожает до 55 рублей

Новый тариф будет действовать на нерегулируемых маршрутах №3, 4, 6, 8, 12, 29, 29к, 31, 37, 39, 41, 53 и 91. Стоимость проезда установили перевозчики. Повышение они объяснили ростом расходов на техническое обслуживание транспорта, удорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, а также повышением тарифов ЖКХ.