В Севастополе запустили отопительный сезон
В Севастополе запущены все котельные, тепло подано во все многоквартирные дома с центральным отоплением и объекты социальной сферы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.
Подачу теплоносителя начали 24 октября. По данным господина Развожаева, все котельные предприятия «Севтеплоэнерго» работают в штатном режиме, аварий и инцидентов не зафиксировано. К отоплению подключили 427 социальных объектов, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники и социальные учреждения.
Вместе с тем в отдельных домах возможны проблемы с циркуляцией теплоносителя из-за завоздушивания систем. Управляющие компании обрабатывают поступающие заявки, по адресам при необходимости выезжают аварийные бригады. Жителям, столкнувшимся с отсутствием отопления, рекомендовали обращаться в аварийные службы своих управляющих компаний.
Отдельно губернатор остановился на ситуации с электроснабжением. За пределами Севастополя продолжаются работы в энергосистеме, поэтому графики отключений пока сохраняются. Власти рассчитывают увеличить доступную мощность, чтобы сократить продолжительность перебоев. Приоритет при распределении электроэнергии отдается социальным объектам и предприятиям жизнеобеспечения.