Саратовский суд рассмотрит дело депутата Молдаванова о присвоении денег

По версии следствия, в феврале, мае, декабре 2024 года и апреле 2025-го обвиняемый отсутствовал на работе. В это время он находился по личным делам в Екатеринбурге и Краснодарском крае. При этом он не был в оплачиваемом отпуске, на больничном или в командировке. В бухгалтерию при этом подали подложные табели учета рабочего времени, по которым чиновник якобы исполнял обязанности. За фактическое отсутствие ему начислили и выплатили более 33 тыс. руб. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.