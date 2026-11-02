Саратовский суд рассмотрит дело депутата Молдаванова о присвоении денег
Также ему вменяют служебный подлог
Вольский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 45-летнего бывшего главы муниципального образования, который сейчас является местным депутатом. Его обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения и служебном подлоге (ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, в феврале, мае, декабре 2024 года и апреле 2025-го обвиняемый отсутствовал на работе. В это время он находился по личным делам в Екатеринбурге и Краснодарском крае. При этом он не был в оплачиваемом отпуске, на больничном или в командировке. В бухгалтерию при этом подали подложные табели учета рабочего времени, по которым чиновник якобы исполнял обязанности. За фактическое отсутствие ему начислили и выплатили более 33 тыс. руб. Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки.
По данным источника «Ъ-Средняя Волга» в силовых структурах, речь идет о Евгении Молдаванове (ЕР). Работу чиновником он начал в июле 2012 года. Сначала он занимал должность первого заместителя главы администрации Воскресенского района. С декабря 2013 года по апрель 2016-го господин Молдаванов возглавлял муниципалитет, после чего ушел работать директором в Вольский филиал «Облводоресурса». Должность руководителя он занимал ровно год.
В сентябре 2021 года был избран депутатом Терсинского муниципального образования V созыва. С января 2022 года по сентябрь 2025-го Евгений Молдаванов возглавлял администрацию Терсинского МО. По решению Саратовского облсуда его досрочно освободили от должности в связи с утратой доверия: одна из подчиненных состояла в браке с представителем подрядчика по муниципальному контракту, а глава не принял мер для устранения конфликта интересов