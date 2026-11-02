Жительница Краснодара похитила 3 млн рублей у 78-летней родственницы

По данным полиции, в начале 2025 года подозреваемая, войдя в доверие к 78-летней родственнице, установила на ее смартфон мобильное банковское приложение. Объяснялось это заботой: пенсионерка не владела навыками работы с интернетом, и с помощью приложения родня помогала ей контролировать счета. Получив доступ к устройству, фигурантка втайне от пенсионерки начала переводить средства на собственный счет. О несанкционированных списаниях узнали другие родственники потерпевшей и обратились в правоохранительные органы; за несколько месяцев с ее счетов исчезло более 3 млн руб.