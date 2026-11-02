«Бургер Кингу» на Кубани объявили предостережение из-за найденного в картофеле фри волоса
Роспотребнадзор объявил предостережение сети ресторанов быстрого питания Burger King после жалобы посетителя на нарушение санитарных требований в одном из заведений. Обращение поступило в территориальный отдел ведомства, обслуживающий Армавир, Успенский, Новокубанский и Отрадненский районы Краснодарского края, передает пресс-служба краевого надзорного органа.
По информации управления, в готовом блюде — картофеле фри — заявитель обнаружил волос. Кроме того, он сообщил об отсутствии головных уборов у сотрудников заведения.
В Роспотребнадзоре напомнили, что предприятия общественного питания обязаны соблюдать технологические требования, исключающие попадание посторонних предметов в пищу. Работники кухни должны использовать чистую спецодежду и головные уборы, полностью закрывающие волосы.
По итогам рассмотрения обращения хозяйствующему субъекту объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Компании указали на необходимость устранить нарушения и усилить контроль за соблюдением персоналом правил личной гигиены.