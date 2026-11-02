Самозапрет на кредиты оформили 16% нижегородцев

С начала запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета, сейчас он действует у 22,7 млн человек. В Москве и Московской области самозапрет оформлен у 16% граждан, в Санкт-Петербурге — у 14%, а в Мурманской области — у 28%. Полный самозапрет выбрали 91,6% заявителей.