Самозапрет на кредиты оформили 16% нижегородцев
Самозапрет на кредиты, введенный в России с 1 марта 2025 года, оформили 16% жителей Нижегородской области, или 495 тыс. человек. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
В октябре 2026 года нижегородцы направили 15,5 тыс. заявлений на оформление самозапрета, еще 4,8 тыс. человек отказались от него, следует из данных бюро.
С начала запуска сервиса россияне направили 29 млн заявлений на установку самозапрета, сейчас он действует у 22,7 млн человек. В Москве и Московской области самозапрет оформлен у 16% граждан, в Санкт-Петербурге — у 14%, а в Мурманской области — у 28%. Полный самозапрет выбрали 91,6% заявителей.