Освободившееся место в заксобрании займет Айна Якупова из «Новых людей»

Связаться с Айной Якуповой не удалось. По данным «Ъ-Прикамье», госпожа Якупова уже написала заявление о сложении полномочий муниципального депутата. По словам источников, оно будет рассмотрено на ближайшем заседании. Собеседники добавили также, что ее место в гордуме, скорее всего, займет директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ, руководитель реготделения партии «Новые люди» Егор Лаптев.