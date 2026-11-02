Освободившееся место в заксобрании займет Айна Якупова из «Новых людей»
Совет регионального отделения политической партии «Новые люди» в Пермском крае выдвинет кандидатуру руководителя Научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» Айны Якуповой для передачи мандата в краевом заксобрании. Об этом сообщила пресс-служба партии. Место стало вакантным после досрочного сложения полномочий ее однопартийцем Юрием Айдаровым.
Сейчас госпожа Якупова — депутат Пермской городской думы. После принятия соответствующего решения ее полномочия там будут прекращены.
Связаться с Айной Якуповой не удалось. По данным «Ъ-Прикамье», госпожа Якупова уже написала заявление о сложении полномочий муниципального депутата. По словам источников, оно будет рассмотрено на ближайшем заседании. Собеседники добавили также, что ее место в гордуме, скорее всего, займет директор центра гражданских инициатив благотворительного фонда поддержки образовательных программ, руководитель реготделения партии «Новые люди» Егор Лаптев.
О том, что Юрий Айдаров сложит свои полномочия в заксобрании Прикамья, стало известно 14 октября. «Это мое самостоятельное и осознанное решение, принятое с учетом изменившихся обстоятельств»,— прокомментировал позднее свой уход господин Айдаров в своих соцсетях.