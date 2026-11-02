На Кубани задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев на 18 млн рублей

По данным правоохранителей, задержанный создал преступную группу, участники которой спилили 253 дерева. Ущерб оценили более чем в 18 млн руб. Отмечается, что разрешительных документов у сообщников не было. При обысках сотрудники полиции изъяли специальное оборудование для рубки и записи о реализации древесины.