В Татарстане 3 ноября ожидается до -9 градусов
В Татарстане ночью 3 ноября температура воздуха составит +1…-4 градуса, в отдельных восточных и южных районах — до -9 градусов. Днем ожидается +3…+8 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра республики.
Прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой дождь. В отдельных районах возможен туман.
В Казани ночью температура воздуха опустится до +1…-1 градуса, в низких местах — до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов.