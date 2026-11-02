Окружной арбитраж отклонил жалобу новосибирского ученого по делу о нанотрубках
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил кассационную жалобу академика РАН Михаила Предтеченского. Он пытался оспорить прекращение производства по иску к прокуратуре и управлению ФНС по Новосибирской области об установлении налоговой задолженности без проведения проверок. Иск был подан компанией «Универсальные добавки», а ученый выступил в качестве соистца.
Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2026 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства активов и взыскании 9,36 млрд руб. с господина Предтеченского и трех компаний («Универсальные добавки», «Плазмокатализ» и OCSiAl), связанных с производством углеродных нанотрубок. По версии надзорного ведомства, ученый, будучи сотрудником Института теплофизики СО РАН, присвоил разработанную на базе учреждения технологию синтеза для выпуска нанотрубок, а для легализации доходов использовал эту группу компаний.
Это решение было оспорено в вышестоящих судебных инстанциях. По мнению господина Предтеченского, отказ от иска «Универсальных добавок», перешедших под контроль государства, был обусловлен конфликтом интересов.
Окружной арбитраж указал, что отказ одного соистца не лишает права на суд другого. Но доводы Михаила Предтеченского о его «конфликте интересов» суд признал недоказанными. При этом производство по отдельному иску самого ученого о признании действий прокуратуры незаконными продолжается.