Окружной арбитраж отклонил жалобу новосибирского ученого по делу о нанотрубках

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2026 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства активов и взыскании 9,36 млрд руб. с господина Предтеченского и трех компаний («Универсальные добавки», «Плазмокатализ» и OCSiAl), связанных с производством углеродных нанотрубок. По версии надзорного ведомства, ученый, будучи сотрудником Института теплофизики СО РАН, присвоил разработанную на базе учреждения технологию синтеза для выпуска нанотрубок, а для легализации доходов использовал эту группу компаний.