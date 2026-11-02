Регулярный мультимодальный сервис доставки грузов запустили из Новороссийска в Китай
Логистический холдинг «Рускон», входящий в группу компаний «Дело», запустил регулярный мультимодальный сервис доставки грузов из Новороссийска в Китай через Дальний Восток. Первый поезд с экспортной продукцией прибыл 1 ноября на терминал холдинга Global Ports в бухте Врангеля в Находке. Оттуда груз отправят морем в китайский порт Тяньцзинь.
Состав доставил почти 2 тыс. тонн льна в 76 сорокафутовых контейнерах. По оценке компании, комбинированная схема перевозки позволяет обеспечить транзитный срок в пределах 20–25 дней и использовать сеть регулярных морских линий, связывающих дальневосточные порты со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сейчас на терминале «Рускона» в Новороссийске формируют второй и третий составы. В дальнейшем компания намерена расширить перечень перевозимых грузов и довести частоту отправок до одного поезда в неделю.
«Рускон» входит в ГК «Дело» — логистический холдинг госкорпорации «Росатом». Терминал в Находке принадлежит стивидорному холдингу Global Ports, также входящему в группу.