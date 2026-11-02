В октябре в Перми уничтожили более тысячи незаконных граффити

В Перми в октябре 2026 года было выявлено 1205 графических рисунков, из них устранено 1050. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В Свердловском районе было обнаружено 198 изображений, 173 устранены. В Ленинском районе выявили 169 незаконных граффити, 117 ликвидировали. В Мотовилихинском районе обнаружили 163 незаконных рисунка, 144 устранили. В Кировском районе выявлено 147 граффити, 118 ликвидированы.