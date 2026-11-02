В октябре в Перми уничтожили более тысячи незаконных граффити
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В Перми в октябре 2026 года было выявлено 1205 графических рисунков, из них устранено 1050. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В Свердловском районе было обнаружено 198 изображений, 173 устранены. В Ленинском районе выявили 169 незаконных граффити, 117 ликвидировали. В Мотовилихинском районе обнаружили 163 незаконных рисунка, 144 устранили. В Кировском районе выявлено 147 граффити, 118 ликвидированы.
В Орджоникидзевском районе обнаружено 144 графических рисунка, устранено 119. В Дзержинском районе выявили и ликвидировали 129 незаконных граффити. В Индустриальном районе обнаружили 78 графических рисунков, устранили 76 из них. В Новых Лядах было обнаружено и ликвидировано три изображения.
Незаконные изображения были выявлены на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах, урнах, дорожных знаках и гаражах.