«Россети Юг» взяли под контроль сети СНТ и частников в Астраханской области
Филиал «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» принял в эксплуатацию около 74 км линий электропередачи и 30 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 13,5 МВА. Ранее эти энергообъекты находились в основном в собственности СНТ и физлиц, сообщили в пресс-службе компании.
Основная часть переданного оборудования находится в Астрахани, а также в Володарском, Приволжском, Ахтубинском и Черноярском районах. В Володарском районе компания взяла на обслуживание более 20 км сетей и 13 подстанций, которые ранее не имели владельца.
Отсутствие обслуживания этих объектов приводило к регулярным отключениям электроэнергии из-за износа инфраструктуры. Теперь эти сети находятся под контролем энергоснабжающей организации. Более 35 км линий и 14 подстанций владельцы передали компании безвозмездно.
«Централизованное управление энергообъектами дает возможность быстрее реагировать на нештатные ситуации, системно планировать работы и проводить их комплексно», — заявили в «Астраханьэнерго».