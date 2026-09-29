Зимние гуляния на Адмиралтейской площади Воронежа могут стоить до 78,5 млн

Мэрия Воронежа утвердила предельный объем средств на выполнение муниципального контракта по организации мероприятий к зимним праздникам на территории Адмиралтейской площади. Он составляет 78,5 млн руб. На конец года закладывается финансирование в размере 56,8 млн, а остальную сумму предполагается направить уже в 2027-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Контракт на подготовку площади к зимним праздникам будет заключать муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз». Территорию оформят в соответствии с концепцией, разработанной управлением главного архитектора администрации городского округа. В состав оплачиваемых услуг войдут световое оформление, устройство и обслуживание ледового катка. Предельный срок оказания услуг — 31 марта 2027 года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце прошлого года победителем конкурса на новогоднее оформление Адмиралтейской площади в Воронеже стало краснодарское ООО «Изостудия» Сергея Кобылина. С компанией заключили контракт за 31,3 млн руб. при его начальной цене 34,3 млн. Петербургское ООО «Формула льда», в свою очередь, выиграло подряд на установку катков. Компания получила контракт за 47,2 млн руб., снизив начальную цену на 10 тыс. руб.

Денис Данилов